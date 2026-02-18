Allerta meteo Napoli: chiusi parchi, spiagge e il pontile Nord di Bagnoli Le disposizioni del Comune

A causa dei fenomeni meteorologici previsti dalle ore 8 di domani, giovedì 19 febbraio, fino alle ore 8 di venerdì 20 febbraio, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo.

Sono previsti venti forti, con locali raffiche, e mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti, con possibili mareggiate.

"Sarà interdetto - spiegano da Palazzo San Giacomo - l’accesso ai cimiteri pubblici e privati, ai parchi, alle spiagge e al pontile Nord di Bagnoli. Saranno chiusi gli impianti sportivi San Pietro a Patierno, Ascarelli, Caduti di Brema, il centro polifunzionale di Soccavo-palestre A, B e C, il Palavesuvio e il centro polisportivo Nestore.

