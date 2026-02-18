Incendio Teatro Sannazaro, Santanastasio: appello alla Società Calcio Napoli Il messaggio del presidente Nazionale di Archeoclub d’Italia

In tanti oggi si sono recati in via Chiaia dopo l'incendio che ha distrutto il teatro Sannazaro di Napoli: attori, esponenti delle istituzioni, cittadini. Per tanti quello che un tempo era definito la “bomboniera di Chiaia” è soprattutto uno scrigno di ricordi ed emozioni.

Ed ecco che si susseguono gli appelli affinché lo storico teatro cittadino possa ripartire. Questa mattina si è recato in via Chiaia anche il Presidente Nazionale di Archeoclub d’Italia, Rosario Santanastasio.

Teatro Sannazaro, appello al calcio Napoli

Il Presidente ha rivolto un appello alla Società Sportiva Calcio Napoli a “devolvere parte degli incassi alla ricostruzione del Teatro, lanciando anche l’idea di una partita del Cuore a Napoli che veda in campo la squadra del Napoli, gli artisti, la Nazionale Cantanti, gli attori e di eventi musicali, includendo il San Carlo di Napoli, a sostegno della rinascita del Sannazaro”.

Ricostruzione Teatro Sannazaro: invito a tutti i teatri

Un appello rivolto anche a tutti i teatri di Napoli, al Petruzzelli di Bari e alla Fenice di Venezia (in passato colpiti da incendi ) a supportare la rinascita dello storico teatro napoletano”.