Incendio Teatro Sannazaro, Santanastasio: appello alla Società Calcio Napoli

In tanti oggi si sono recati in via Chiaia dopo l'incendio che ha distrutto il teatro Sannazaro di Napoli: attori, esponenti delle istituzioni, cittadini. Per tanti quello che un tempo era definito la “bomboniera di Chiaia” è soprattutto uno scrigno di ricordi ed emozioni.
Ed ecco che si susseguono gli appelli affinché lo storico teatro cittadino possa ripartire. Questa mattina si è recato in via Chiaia anche il Presidente Nazionale di Archeoclub d’Italia, Rosario Santanastasio.
Teatro Sannazaro, appello al calcio Napoli
Il Presidente ha rivolto un appello alla Società Sportiva Calcio Napoli a “devolvere parte degli incassi alla ricostruzione del Teatro, lanciando anche l’idea di una partita del Cuore a Napoli che veda in campo la squadra del Napoli, gli artisti, la Nazionale Cantanti, gli attori e di eventi musicali, includendo il San Carlo di Napoli, a sostegno della rinascita del Sannazaro”.
Ricostruzione Teatro Sannazaro: invito a tutti i teatri
Un appello rivolto anche a tutti i teatri di Napoli, al Petruzzelli di Bari e alla Fenice di Venezia (in passato colpiti da incendi ) a supportare la rinascita dello storico teatro napoletano”.