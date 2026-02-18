Incendio Teatro Sannazaro, Bassolino: deve riaprire, qui serate indimenticabili

Il ricordo più bello? "Con Paolo Isotta, stavamo nel palco di fronte a quello centrale" - VIDEO

Napoli.  

“E' rimasta intatta la stanza di Luisa Conte, ripartiamo da questo simbolo”. Antonio Bassolino davanti al Sannazaro dopo il drammatico incendio che ha distrutto lo storico teatro cittadino ricorda i momenti più belli in via Chiaia e suona la carica al popolo napoletano.

Bassolino: il Sannazaro deve riaprire

“Napoli quando vuole sa fare cose straordinarie e noi dobbiamo far scattare questo sentimento”.

L'ex sindaco non ha dubbi: il teatro sannazaro deve riaprire

“Non sarà come prima, ma deve essere belle com'era fino a poche ore fa”, ribadisce l'ex primo cittadino.

Come per molti, anche per Bassolino quel teatro è uno scrigno dei ricordi. Il ricordo più bello? Il presidente ci pensa un po', in quel luogo i momenti vissuti sono tanti, ma poi risponde quasi d'istinto: “Con Paolo Isotta, stavamo sempre nel palco esattamente di fronte al palco centrale. Sono serata indimenticabili”.

 

