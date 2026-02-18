Incendio Teatro Sannazaro, Bassolino: deve riaprire, qui serate indimenticabili Il ricordo più bello? "Con Paolo Isotta, stavamo nel palco di fronte a quello centrale" - VIDEO

“E' rimasta intatta la stanza di Luisa Conte, ripartiamo da questo simbolo”. Antonio Bassolino davanti al Sannazaro dopo il drammatico incendio che ha distrutto lo storico teatro cittadino ricorda i momenti più belli in via Chiaia e suona la carica al popolo napoletano.

Bassolino: il Sannazaro deve riaprire

“Napoli quando vuole sa fare cose straordinarie e noi dobbiamo far scattare questo sentimento”.

L'ex sindaco non ha dubbi: il teatro sannazaro deve riaprire

“Non sarà come prima, ma deve essere belle com'era fino a poche ore fa”, ribadisce l'ex primo cittadino.

Come per molti, anche per Bassolino quel teatro è uno scrigno dei ricordi. Il ricordo più bello? Il presidente ci pensa un po', in quel luogo i momenti vissuti sono tanti, ma poi risponde quasi d'istinto: “Con Paolo Isotta, stavamo sempre nel palco esattamente di fronte al palco centrale. Sono serata indimenticabili”.