Controlli interforze a Porta Capuana: ecco il bilancio Contestate 15 violazioni al codice della strada

Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla questura di Napoli nella zona di Porta Capuana, personale della polizia di stato e nello specifico dei commissariati Vicaria Mercato, Montecalvario, Dante, Scampia, i militari dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza, con l’ausilio di personale della polizia locale e metropolitana hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nell’area interessata.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 262 persone, di cui 45 con precedenti di polizia, controllato 121 veicoli, di cui 3 sottoposti a sequestro amministrativo e contestato 15 violazioni del codice della strada. Infine, due persone sono state denunciate per guida senza patente.