VIDEO | Quattro quintali di droga nascosti nella verdura: maxi sequestro sull'A1 Hashish trasportato tra le zucche a bordo di un tir proveniente da Barcellona

Un carico di 387 chili di hashish, nascosto tra frutta e verdura, è stato scoperto e sequestrato dai carabinieri su un autoarticolato proveniente da Barcellona. Il fermo è avvenuto al casello autostradale di Capua, lungo l'A1, nel corso di un controllo di routine.

L'autista, un cittadino romeno di 46 anni, aveva dichiarato di trasportare prodotti ortofrutticoli. Aprendo i portelloni del container, i militari si sono trovati davanti a cassoni pieni di arance, patate e zucche ma è stato l'odore a tradire il vero contenuto del carico. Un dettaglio che ha spinto i carabinieri ad approfondire l'ispezione, con l'intervento del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e della Compagnia di Casoria.

Nascosta tra le zucche, la droga è stata trovata e sequestrata. Il tir viaggiava con targa spagnola e, secondo i primi accertamenti, il carico sarebbe stato destinato alla provincia di Caserta.

La posizione dell'autista è ora al vaglio degli inquirenti, mentre le indagini dei carabinieri sono in corso per ricostruire l'intera filiera dello stupefacente.