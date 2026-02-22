Napoli, Armato: "A gennaio superato il milione di presenze" “Quest'anno puntiamo sulla risorsa mare per eventi e rassegne”

“A gennaio abbiamo superato il milione di presenze”. L'assessore al Turismo, Teresa Armato rilancia la sfida per il turismo a Napoli: “Ci aspettiamo un altro anno da record”.

L'esponente della Giunta Manfredi non sembra aver dubbi: il 2026 sarà un anno di grandi impegni e con un potenziale enorme per il settore turistico. L'impegno è valorizzare al massimo le opportunità che arriveranno da eventi come l'America Cup e l'anno da Capitale Europea dello sport.

Napoli, mare e sport

“In questo anno – assicura Teresa Armato- per la programmazione delle rassegne e degli eventi punteremo su due elementi, il primo è lo sport perché questo è l'anno in cui Napoli è capitale europea dello sport e l'altro è la Coppa America. Il sindaco ci ha chiesto di dedicare buona parte della programmazione al mare, perché noi intendiamo valorizzare molto la risorsa mare sia dal punto di vista ambientale e paesaggistico sia dal punto di vista sportivo perché si terrà qui il più grande evento velistico del mondo”