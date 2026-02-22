Disperso sui monti a Saint Moritz, trovato senza vita il 25enne di Qualiano Luciano era uscito per una escursione: il tragico annuncio dei familiari dopo 5 giorni di ricerche

È stato trovato senza vita il 25enne di Qualiano Luciano Capasso, disperso da cinque giorni sulle montagne svizzere di Saint Moritz. A darne notizia sono stati la madre, Raffaella Grande, e il legale della famiglia, l’avvocato Sergio Pisani.

Il giovane, che lavorava come autista in un hotel della zona, era uscito per un’escursione ad alta quota, intorno ai 2.700 metri, quando – secondo quanto riferito dalle forze di polizia svizzere – sarebbe stato sorpreso da una violenta bufera di neve. Da quel momento si erano perse le sue tracce, facendo scattare le ricerche in un’area resa impervia dalle condizioni meteorologiche.

Per cinque giorni squadre di soccorso e unità specializzate hanno battuto la zona nella speranza di ritrovarlo in vita. Le operazioni si sono concluse con il tragico epilogo nelle scorse ore, quando il corpo del giovane è stato individuato in montagna.

«Luciano non era uno sprovveduto – ha dichiarato l’avvocato Pisani – era un ex militare, addestrato ad affrontare situazioni difficili e a sopravvivere in condizioni estreme». Parole che accrescono il dolore per una vicenda che ha scosso profondamente la comunità di Qualiano, rimasta con il fiato sospeso per giorni. Ora si attendono gli accertamenti delle autorità elvetiche per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto e per consentire il rientro della salma in Italia.