In auto con dosi di cocaina e il figlio di 5 anni: arrestata mamma pusher La donna è finita di domiciliari

Una donna di 45 anni è stata arrestata a Sant'Agnello, in provincia di Napoli, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A fermarla sono stati i carabinieri di Sorrento durante un normale controllo stradale.

A tradirla è stata la sua agitazione, che i militari avevano inizialmente attribuito al fatto che il figlio di soli 5 anni fosse seduto sul sedile anteriore. Quell'inquietudine, però, ha convinto i carabinieri ad approfondire la verifica: la perquisizione dell'auto ha portato alla scoperta di nove dosi di cocaina nascoste nel veicolo.

Per la donna sono scattati gli arresti domiciliari.