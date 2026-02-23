Aggressione ai vigili del fuoco a Napoli: gesto gravissimo La solidarietà della città metropolitana

"Esprimo la più profonda solidarietà, a nome mio e dell’intera Città Metropolitana di Napoli, ai vigili del fuoco del distaccamento di Castellammare di Stabia, vittime la notte scorsa di una violenza inaudita e ingiustificabile mentre svolgevano il proprio dovere per lo spegnimento di un incendio a Santa Maria la Carità". Così il sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi.

"L'aggressione subita dal personale intervenuto - ha proseguito Manfredi - è un atto vile che colpisce non solo dei lavoratori esemplari, ma un presidio fondamentale di legalità e sicurezza per tutto il territorio. Confidiamo ora che la Magistratura individui immediatamente i responsabili e applichi le conseguenti misure”.

"Agli agenti medicati in pronto soccorso - ha concluso il sindaco Manfredi - gli auguri di una pronta guarigione, e il più sentito ringraziamento per il coraggio, l’umanità e la dedizione che da sempre il corpo dei vigili del fuoco manifesta, non solo a Napoli ma in tutto il Paese”.