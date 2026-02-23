Irpinia protagonosta con le sue eccellenze: Torre Annunziata a casa Sanremo "Così promuoviamo le bellezze archeologiche e naturalistiche della nostra città"

Torre Annunziata a casa Sanremo per promuovere le bellezze archeologiche e naturalistiche della nostra città. Grazie alla regione Campania e all’Anci Campania, Torre Annunziata è stata ospite nella “Casa della Canzone Italiana”.

Un'occasione importante dove l’assessore al turismo Alfonso Ascione ha presentato, con l’ausilio di un video proiettato sul maxischermo, la villa di Poppea, lo scoglio di Rovigliano, le sette scogliere e gli altri attrattori turistici della nostra città.

"Grazie all’Anci abbiamo avuto l’opportunità di presentare le bellezze di Torre Annunziata al grande pubblico di Sanremo. Un’iniziativa di marketing territoriale in occasione del più grande evento musicale italiano – spiega l’assessore al turismo Alfonso Ascione - grazie all’associazione dei comuni italiani, la presenza di Torre Annunziata a Sanremo non ha avuto nessun costo per la nostra amministrazione".