VIDEO | Colpo al clan dei "Vanella-Grassi": ecco il nascondiglio della camorra Uno degli indagati si era nascosto in un vano ricavato dietro all’armadio della camera da letto

Dalle prime luci dell’alba, i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea nei confronti di persone riternute appartenenti al clan Vanella Grassi.

I dettagli dell'operazione saranno forniti in una conferenza stampa convocata in procura a Napoli. Le accuse contestate, a vario titolo, agli indagati sono di associazione per delinquere di tipo camorristico, rapina, detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di armi da fuoco, aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose.

Tra i destinatari della misura, anche appartenenti alla ‘Ndrina Nirda-Strangio di Reggio Calabria.

Nel video girato dai carabinieri, che vi mostriamo in pagina, anche il nascondiglio di uno degli indagati: era ricavato dietro all'armadio della camera da letto.