Incendio al teatro Sannazaro: forse le fiamme sono partite dal tetto Tra le ipotesi della Procura anche il lancio di un oggetto incandescente, come un petardo

Le indagini sull’incendio che ha distrutto il teatro Sannazaro di Napoli. La procura partenopea, che ha aperto un fascicolo per incendio colposo al momento a carico di ignoti, non esclude che le fiamme possano essere partite dal tetto. Forse da un oggetto incandescente lanciato sulla copertura del teatro, magari anche un petardo, che possa poi aver provocato la distruzione completa del Sannazaro.

Resta ancora aperta la strada che porta ad un possibile incidente o alla gestione sbagliata della struttura, anche se i gestori – ascoltati dagli inquirenti – avrebbero riferito che il quadro elettrico era stato staccato e dunque verrebbe meno l’ipotesi del corto circuito.

Nel frattempo le indagini della Procura di Napoli proseguono: al setaccio anche tutta la documentazione burocratica del teatro, tra permessi e certificati, per poter avere un quadro completo per poi provare a capire cosa sia accaduto martedì scorso in via Chiaia.