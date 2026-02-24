Napoli: sequestrata area chiesa dell'Incoronata occupata da anni L'intervento dei carabinieri tutela patrimonio culturale

Il nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale di Napoli ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal tribunale partenopeo, sezione del giudice per le indagini preliminari che, in accoglimento della richiesta avanzata dalla procura, ha disposto il sequestro di un’area sita in Via Medina e pertinenziale alla chiesa dell’Incoronata, di proprietà del demanio culturale, oggetto di occupazione indebita da anni a opera da terzi.

Le indagini hanno appurato che l'area demaniale di interesse culturale era stata recintata e per anni occupata senza titolo da terzi, anche mediante l’apposizione di una catena con lucchetto.

Lo spazio veniva utilizzato, tra i vari scopi, anche per depositare materiali riconducibili a un limitrofo esercizio ristorativo, inibendone l’accesso alla competente soprintendenza.

L’esecuzione del provvedimento dell’autorità giudiziaria che ha iscritto nel registro degli indagati una persona per i reati di usurpazione di bene pubblico, appropriazione indebita e uso illecito di beni culturali, ha permesso la restituzione dell’area alla competente soprintendenza Abap per il comune di Napoli, cui le aree sono state affidate.

Il provvedimento eseguito è emesso nel corso delle indagini preliminari ed è suscettibile di essere impugnato innanzi ai competenti organi giudiziari e l’indagato destinatario del provvedimento di sequestro è da considerarsi presunto innocente sino a sentenza definitiva.