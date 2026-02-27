Montecalvario, sorpreso con armi e munizioni: arrestato Manette della polizia per un 25enne

La polizia ha arrestato un 25enne napoletano, per porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo clandestine con relativo munizionamento.

In particolare, gli agenti del Commissariato Montecalvario, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno controllato in via Lungo Gelso all’angolo con via De Deo, uno scooter con a bordo due soggetti che, sin da subito, si sono mostrati insofferenti al controllo.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro poiché, all’interno del vano sottosella dello scooter, di proprietà del conducente, hanno rinvenuto 4 cartucce per pistola calibro 6,35.

Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno esteso il controllo presso l’abitazione del predetto dove hanno rinvenuto, ben occultate all’interno di una cavità ricavata da un divano, una pistola marca Bruni con matricola abrasa avente canna di fabbricazione artigianale calibro 6.35 con caricatore rifornito di 5 cartucce e una pistola replica Glock calibro 8 priva di tappo rosso.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.



