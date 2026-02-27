Scampia: sorpresi a spacciare e arrestati dalla polizia Nei guai due 45enni entrambi napoletani

La polizia ha arrestato due 45enni, entrambi napoletani, per concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, gli agenti del Commissariato Scampia, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno posto in essere un servizio di osservazione, in via Eugenio Colorni, nei confronti di due uomini, di cui uno fermo nei pressi di uno stabile, e l’altro che, a poca distanza, svolgeva funzioni di vedetta.

L’attività esperita dai poliziotti ha avuto riscontro positivo allorquando hanno notato l’uomo fermo nei pressi dello stabile che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad un soggetto, che si è poi allontanato frettolosamente, dopo averla prelevata da un calzino occultato tra i sacchetti adibiti alla raccolta dei rifiuti.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato i due predetti, trovando uno di essi in possesso di 160 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa; pertanto, gli agenti hanno recuperato il calzino occultato, rinvenendo al suo interno 20 involucri di cocaina e 33 di eroina, del peso complessivo di circa 48 grammi.