Napoli, dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione: arrestato Provvedimento eseguito dalla polizia

La polizia ha arrestato un 56enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

I falchi della squadra mobile hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento emesso lo scorso mercoledì dalla procura della repubblica presso il tribunale di Latina, ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, dovrà espiare la pena di 4 anni, 3 mesi e 3 giorni di reclusione per reati di truffa, truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, commessi tra il 2019 e il 2025 ad Asti e Latina.