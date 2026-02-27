Napoli, spaccio di droga: arriva la poliza, acquirente scappa e 30enne arrestato Controlli degli agenti del commissariato Vicaria-Mercato

La polizia ha arrestato un 30enne di origini nigeriane, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona.

I poliziotti, hanno raggiunto il 30enne e, con non poche difficoltà, bloccato trovandolo in possesso di 8 involucri di eroina, 4 pezzi di hashish e di 20 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa. L'acquirente, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.