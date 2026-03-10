Lotta all'inquinamento: controlli della polizia a Pozzuoli Scarico e deposito incontrollato di rifiuti, con conseguente sequestro dell’area

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli, in particolare nella zona di Arco Felice e nel centro storico.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con il supporto di personale della polizia municipale, hanno identificato 80 persone, di cui 9 con precedenti di polizia, controllato 22 veicoli e contestato 8 violazioni del codice della strada.

Inoltre, il titolare di un locale è stato denunciato per abuso edilizio e abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti, con conseguente sequestro dell’area.