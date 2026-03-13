Carabinieri aggrediti durante un controllo: cinque persone arrestate I due militari sono stati trasportati adi sanitari del 118 all'ospedale di Frattamaggiore

Arzano, servizio a largo raggio da parte dei Carabinieri della locale Tenenza e dei militari della compagnia di Casoria. Sono le 20 e una pattuglia ferma a via Napoli una fiat panda durante un posto di controllo.

A bordo una 23enne e un 28enne. I due consegnano i documenti e inizia il controllo. Durante le operazioni il 28enne getta un ovetto di quelli kinder. Uno dei carabinieri se ne accorge e va per raccogliere il contenitore di plastica con all’interno un po’ di hashish.

E’ proprio in quel momento che il 28enne colpisce con una serie di pugni al volto il militare. Interviene l’altro carabiniere ma viene aggredito dalla ragazza che gli infila un dito nell’occhio.

I due si rimettono in auto e scappano.

Il dispositivo messo in campo dai carabinieri si mette alla ricerca della 23enne e del 28enne. Lei è di Arzano mentre lui è di Melito.

Dell’uomo nessuna traccia mentre in casa della ragazza i militari trovano 72 grammi di hashish, 320 euro diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente.

In casa, oltre alla 23enne, ci sono padre, madre e fratello della 23enne. Tutto il nucleo familiare viene arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. La 23enne deve rispondere anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.



Le ricerche del 28enne continuano e questa notte, verso le 2, l’uomo si presenta nella caserma di Arzano dove prima minaccia e poi aggredisce i carabinieri presenti. Il 28enne viene arrestato.



I 2 carabinieri feriti sono stati trasferiti dal personale del 118 nell’ospedale di Frattamaggiore. All’alba sono stati dimessi con una diagnosi di 20 e 6 giorni.