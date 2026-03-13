Napoli-Secondigliano: carabinieri denunciato 30enne per droga Hashish, cocaina e marijuana già suddivisa e pronta per la vendita

Via Beato Gaetano Errico, Secondigliano. I carabinieri della locale stazione girano per le vie del centro quando in lontananza vedono uno scooter accanto ad un’auto in sosta.

In sella un uomo con un marsupio a tracolla. La mano è poggiata sullo specchietto retrovisore dell’auto e parla con il conducente.

I fari della gazzella sono sempre più vicini, l’uomo se ne accorge. I carabinieri lo riconosco, è un 30enne del posto.

L’auto ingrana la prima, il 30enne lascia il motorino a terra e scappa. Corre per le vie del quartiere ma i militari non lo mollano. E’ costretto ad arrendersi ma prima cerca di disfarsi del marsupio.

I carabinieri lo bloccano e recuperano il borsello: all’interno vengono trovati 430 grammi di droga tra hashish, cocaina e marijuana già suddivisa e pronta per la vendita. Sequestrati anche 420 euro ritenuti provento dell’attività illecita. L’uomo è stato denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza.