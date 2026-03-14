VIDEO | Rolex, Fendi, Cartier: scoperto il centro commerciale del falso di lusso Operazione della Guardia di Finanza: sequestrati 25mila prodotti di note marche internazionali

Un magazzino di 530 metri quadrati trasformato in un vero e proprio showroom della contraffazione, con 25mila pezzi esposti sugli scaffali e ordinati per brand come in un negozio: è quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza a San Giorgio a Cremano, nel Napoletano.

L'operazione, condotta dal Gruppo Pronto Impiego di Napoli su coordinamento della Procura partenopea — con il procuratore aggiunto Alessandro Milita alla guida delle indagini — ha portato alla luce una sofisticata filiera di approvvigionamento e distribuzione di merce contraffatta. Al centro della rete un grossista, identificato come fornitore dei rivenditori al dettaglio della città.

All'interno del locale, nascosto da un tendaggio, i finanzieri hanno trovato capi di abbigliamento e accessori recanti i marchi falsi di quaranta tra le griffe più famose al mondo: da Gucci a Louis Vuitton, da Yves Saint Laurent a Fendi, fino a Rolex, Cartier e Mont Blanc. La merce era esposta e suddivisa con cura per tipologia e brand, in un allestimento che imitava quello di un centro commerciale vero e proprio.

In un'area adiacente è stato inoltre scoperto un centro spedizioni, con scatole già chiuse ed etichettate, pronte per essere immesse nel mercato parallelo.

Al termine dell'operazione, la Guardia di Finanza ha sequestrato tutti i 25mila articoli. Quattro persone sono state denunciate con le ipotesi di reato di detenzione a fini di vendita di prodotti contraffatti e ricettazione.