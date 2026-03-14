Bacoli-Monte di Procida: sequestrati 2 chili e 380 grammi di hashish Sanzioni al codice stradale per un ammontare di 1500 euro

Controlli a tappeto per i carabinieri di Pozzuoli. Particolare attenzione per le zone di Bacoli e Monte di Procida, dove nell’ambito della movida sono state identificate 77 persone e controllati 50 veicoli. 5 le sanzioni al codice stradale per un ammontare di 1500 euro.

Due le persone denunciate che dovranno rispondere di contraffazione perché trovati in possesso di banconote false. Una dei due è stata denunciata anche perché irregolare sul territorio.

Durante i controlli i carabinieri hanno sequestrato sul litorale di Bacoli, sulla spiaggia libera di via Miliscola , una busta contenete 2 chili e 380 grammi di hashish già suddiviso in 20 panetti.