A1 Milano-Napoli: chiusa per una notte immissione ramo D verso la tangenziale

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 marzo, sarà chiuso, per chi proviene da Napoli, l'immissione sul Ramo D (Ramo di allacciamento A1/A3 Napoli-Pompei-Salerno), verso la Tangenziale di Napoli.
In alternativa si consiglia: di uscire a Napoli Centro Direzionale e seguire le indicazioni per la Tangenziale, per poi entrare in Tangenziale a Corso Malta.
Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.