Movida a San Ferdinando: giro di vite della polizia In campo anche il personale della polizia locale e Asl

Gli agenti della polizia di stato, e nello specifico dei commissariati San Ferdinando e Scampia, della divisione polizia amministrativa e sociale, unitamente ai militari della guardia di finanza ed al personale della polizia locale e dell’Asl Napoli 1, hanno effettuato controlli nella zona dei “baretti” di Chiaia e nelle strade limitrofe.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno indentificato 58 persone di cui 4 con precedenti di Polizia, controllato 21 attività commerciali; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative.

Inoltre, gli operatori hanno denunciato il titolare di un esercizio commerciale per inottemperanza alle normative di sicurezza, mentre 2 esercizi commerciali sono stati sanzionati per inosservanza delle prescrizioni in materia di impatto acustico.