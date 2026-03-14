Presunto tentativo di rapimento di una bambina: indagini dei carabinieri Un'auto si sarebbe avvicinata alla minorenne in strada: la denuncia dei familiari

Momenti di paura a Marano dove i carabinieri stanno indagando su un presunto tentativo di rapimento ai danni di una bambina avvenuto nella giornata di ieri in via Barco. Sull’episodio stanno lavorando i militari dell’Arma della compagnia locale, impegnati a ricostruire con precisione quanto accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni, un’auto si sarebbe avvicinata alla ragazzina mentre si trovava in strada. Dal veicolo sarebbe stata aperta una portiera, facendo temere un tentativo di farla salire a bordo. Per ragioni ancora da chiarire, tuttavia, il piano non sarebbe andato a buon fine e la bambina non sarebbe stata portata via.

L’età della minore non è stata resa nota. La famiglia, dopo l’episodio, ha presentato denuncia alle forze dell’ordine, dando così avvio alle indagini. I carabinieri stanno ora effettuando accertamenti e verifiche per chiarire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.

Al vaglio degli investigatori anche possibili testimonianze e sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per fare luce sull’accaduto e identificare il veicolo segnalato.

Nel frattempo resta alta l’attenzione nel quartiere, dove la vicenda ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti.