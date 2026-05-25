Leone Melillo: "Un ponte tra Napoli e Tirana, nuovo accordo per la ricerca"

Accordo per la ricerca tra Leone Melillo, presidente dell’associazione internazionale “Philosophy of Human Rights”, e Franco Guarnaccia, direttore sanitario del centro Angiocard e Presidente di A.R.C.A. Campania (Associazione Regionale Cardiologi Ambulatoriali).
Assume particolare rilievo, in tal senso, la collaborazione accademica su temi di interesse comune, finalizzata sia al reciproco scambio di competenze in ambito formativo, che allo sviluppo ed alla realizzazione di programmi di ricerca congiunti.