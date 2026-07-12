Basket: Napoli lancia la sfida in Italia e in Europa Coach Repesa: "Vogliamo competere con tutti, guai sottovalutarci"

"Vogliamo competere con tutti": messaggio chiaro da parte di coach Jasmin Repesa dopo il sorteggio dei gironi di EuroCup, la seconda competizione della EuroLeague Basketball. Per Napoli ecco la nuova prospettiva, nata per volontà del presidente Matt Rizzetta. Con decisione ecco il ritorno della città partenopea in una competizione continentale di pallacanestro. La partecipazione di Napoli a una coppa europea di basket mancava da 20 anni.

Coach Repesa: "Guai sottovalutarci"

Gruppo C con i francesi del Bourg-En-Bresse (campioni in carica), i turchi del Tofas Bursa, i montenegrini del Buducnost, l’Aquila Trento, i lituani del Neptunas, i tedeschi dei Niners e i polacchi dello Slask Wroclaw. Prima giornata in programma il 29 e il 30 settembre: "Abbiamo rispetto per tutti, ma non dobbiamo sottovalutarci": ha rimarcato Repesa nel commento dopo il sorteggio. Mercato definito con gli arrivi di Jackson Thomas White, Assane Sankare, Andrej Jakimovski, Marco Spissu, Zac Seljaas e John Petrucelli.