IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Suo malgrado È tutto un chiacchiericcio di illazioni sul mercato del Napoli, quando però manca ancora Allegri...

È tutto un chiacchiericcio di illazioni sul mercato del Napoli, quando però manca ancora il primo passo utile per renderlo operativo: l'agognata (da molti, ma non da me) presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri. Senza le sue parole, che diano conto delle strategie tecniche future, a partire almeno da quelle di massima (salvo ripensamenti dettati dal campo e dai risultati), ci sarà poco da fantasticare su acquisti e cessioni. Eppure il popolo - suo malgrado - rincorre ancora imperterrito tutte le sirene da altri finora vagheggiate, stranamente rammaricandosi perfino dei (molti) colpi impossibili mancati.