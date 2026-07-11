Noleggiava abusivamente lettini e ombrelloni: sequestro e sanzioni L'intervento della polizia locale a Castellammare di Stabia

Noleggiava abusivamente lettini, sdraio e ombrelloni sull'arenile cittadino senza alcuna autorizzazione, occupando il suolo demaniale marittimo.

È quanto accertato oggi dalla polizia locale sezione polizia amministrativa, agli ordini del colonnello Francesco Del Gaudio e coordinati dal tenente Donato Palmieri, nel corso di un'attività congiunta con i militari della compagnia carabinieri di Castellammare di Stabia e il personale della guardia costiera. L'uomo, un 45enne, è stato denunciato,

Nel corso dell'intervento sono stati sequestrati circa 150 tra lettini, sdraio e ombrelloni utilizzati per l'attività abusiva. L'operazione ha consentito inoltre di elevare sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 10mila euro. Un'attività commerciale regolarmente autorizzata è stata sanzionata per violazioni al codice della navigazione.

Nel corso dello stesso servizio è stato infine sequestrato un quantitativo di giocattoli e gonfiabili da mare messi in vendita da un ambulante privo delle necessarie autorizzazioni.

"Il mare è un bene pubblico, un patrimonio della nostra comunità e deve poter essere vissuto nel rispetto delle regole e dei diritti di tutti.

Abbiamo scelto di restituire l’arenile ai cittadini, perché la spiaggia deve essere uno spazio di socialità, benessere e inclusione, non un luogo dove pochi possono prevalere sulla collettività. Per questo motivo contrastare ogni forma di abusivismo significa difendere il diritto al mare, che rappresenta un nuovo diritto sociale.

I controlli proseguiranno perché la legalità sul nostro litorale è una condizione indispensabile per garantire a tutti la possibilità di vivere pienamente la spiaggia”, dichiara il sindaco Luigi Vicinanza.