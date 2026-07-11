Stazione Eav San Giuseppe Vesuviano: sorpreso a cedere droga La polizia arresta un 19enne

Un 19enne è stato arrestato dalla polizia per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, nel transitare in via Trieste e Trento a San Giuseppe Vesuviano, hanno sorpreso l'uomo che, in cambio di una banconota, ha prelevato qualcosa dalla tettoia d’ingresso della stazione della Circumvesuviana per poi cederla ad una persona.

I poliziotti, prontamente intervenuti hanno raggiunto e bloccato sia il 19enne, che è stato trovato in possesso di 380 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, sia l’acquirente, con la dose di hashish appena acquistata. Inoltre, gli operatori hanno rinvenuto, sulla tettoia in questione, un involucro di hashish del peso di circa 10 grammi e un bilancino di precisione.