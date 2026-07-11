Sequestrati involucri di cocaina e crack: controlli della polizia zona Mercato In manette a Napoli un 36enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

La polizia ha arrestato un 36enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sebeto, hanno sorpreso l'uomo che, in cambio di denaro, ha prelevato un involucro all’interno di un’aiuola per poi cederlo.

I poliziotti, prontamente intervenuti hanno raggiunto e bloccato il 36enne trovandolo in possesso di 245 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, mentre, all’interno dell’aiuola, gli agenti hanno rinvenuto 14 involucri di cocaina/crack del peso di circa 3 grammi; l’acquirente, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.