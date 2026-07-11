Forum dei giovani: il comune assegna la sede nel palazzetto del mare La giunta della città di Castellammare di Stabia ha approvato la delibera

La giunta della città di Castellammare di Stabia ha approvato la delibera con cui viene assegnata ufficialmente una sede al forum dei giovani.

Gli spazi destinati all'organismo di rappresentanza giovanile sono quelli situati all'ultimo piano del palazzetto del mare. Il provvedimento conclude un articolato percorso amministrativo e tecnico che, nel corso degli ultimi mesi, ha consentito di superare le criticità necessarie per rendere gli ambienti idonei ad accogliere le attività del forum.

Con questa decisione l'amministrazione comunale rafforza il proprio impegno a favore della partecipazione delle nuove generazioni, mettendo a disposizione un luogo stabile dove i giovani potranno riunirsi, confrontarsi, promuovere iniziative e sviluppare progetti per la città.

"L'assegnazione della sede al forum dei giovani rappresenta un traguardo importante, frutto di un lavoro portato avanti con determinazione e continuità. Il percorso è stato lungo e complesso: abbiamo dovuto affrontare e superare diverse criticità tecniche e organizzative che hanno richiesto tempo e un costante lavoro di squadra con gli uffici comunali.

Oggi consegniamo ai giovani uno spazio stabile e adeguato, dove potranno confrontarsi, progettare e partecipare attivamente alla vita della città.

È da qui che passa anche la costruzione della nostra identità stabiese: dare ai ragazzi radici solide e luoghi concreti di partecipazione significa renderli protagonisti del futuro e rafforzare la coesione della nostra comunità", dichiara l'assessore all'Identità, alle Politiche Giovanili e all’educazione Annalisa Di Nuzzo.