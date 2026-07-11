Musica in lutto: Leone Melillo ricorda Peppino di Capri "La cultura e la musica sono ponti che uniscono le persone"

"La scomparsa di Peppino di Capri rappresenta una perdita importante per la cultura italiana. La sua musica ha attraversato generazioni, riuscendo a conservare eleganza, autenticità e una straordinaria capacità di parlare al cuore delle persone. Rimane un patrimonio artistico che continuerà a vivere".

A sostenerlo è il docente campano Leone Melillo

Peppino di Capri è riuscito a far conoscere la cultura italiana nel mondo.

"È fondamentale. La cultura italiana acquista valore quando riesce a dialogare con altri popoli senza perdere la propria identità. Peppino di Capri ha saputo esportare non soltanto canzoni, ma uno stile, una sensibilità e un modo di interpretare la bellezza italiana. È una lezione valida anche per chi opera nel mondo delle istituzioni, del diritto e della cultura".

La memoria non è nostalgia, è consapevolezza delle proprie radici. Peppino di Capri - afferma Melillo - ha custodito la tradizione musicale italiana rinnovandola continuamente. Analogamente, ritengo che anche nel diritto e nella cultura sia necessario conoscere il passato per costruire il futuro".

Quale insegnamento lascia oggi Peppino di Capri alle nuove generazioni

"Credo lasci un messaggio di serietà, studio e perseveranza. Il successo autentico non nasce dall'improvvisazione, ma da un lungo percorso di lavoro, disciplina e rispetto per il pubblico. È un esempio che conserva tutta la sua attualità.

Peppino di Capri ha dimostrato come l'arte possa diventare uno strumento di dialogo tra le persone, capace di superare il tempo e di unire generazioni diverse attraverso la forza delle emozioni".