Campania Young Festival, 750 studenti diventano artisti nel Teatro dei Piccoli Dal 26 al 29 maggio al via il progetto progetto Campania Young-Next Generation: Tocca a noi!

È fissato per martedì prossimo alle ore 9 il suono della prima campanella del progetto Campania Young-Next Generation: Tocca a noi!, evento finanziato dalla Regione Campania, Direzione Generale Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Sport.

Un vero e proprio Festival, in programma dal 26 al 29 maggio nel Teatro dei Piccoli a Napoli, organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, con la direzione artistica di Ruggero Cappuccio e a cura della regista Nadia Baldi.

750 studenti di 41 istituti della Regione Campania

L’appuntamento, formativo e creativo, coinvolgerà 750 studenti di 41 istituti secondari di secondo grado della regione Campania, che, dopo una propedeutica fase laboratoriale durata 3 mesi, avranno ora la possibilità di presentare al pubblico gli esiti del lavoro svolto.

Per guidare i workshop, incentrati non solo sulla parte artistica, ma anche sulla fase gestionale e organizzativa di un evento culturale partecipato, sono stati selezionati 30 professionisti, molti dei quali sono attivi da anni come formatori presso realtà teatrali e associazioni culturali del territorio, tra cui Manovalanza APS, The Cult e TDP Academy.

Il programma del Campania Young-Next Generation

La prima giornata del Festival, quella del 26 maggio, sarà dedicata alla sezione Cinema. Dopo la presentazione e i saluti istituzionali, verranno infatti proiettati i 13 brevi film realizzati dagli studenti che si contenderanno il premio per ilmiglior cortometraggio della prima edizione del Campania Young Festival. Ad assegnarel’ambito riconoscimentosaranno una Giuria Young, composta da ogni singolo studente, e una Senior, formata da professionisti del settore,

Il 27 e 28 maggio, invece, saranno rispettivamente i giorni delle sezioni Musica, con 8 progetti di altrettanti istituti scolastici della Campania, e Danza e Teatro, che vedranno impegnati gli studenti di 10 scuole secondarie di secondo grado della nostra regione. Il Campania Young-Next Generation: Tocca a noi! calerà infine il sipario della sua prima edizione venerdì 29 maggio con 9 performance teatrali, ultimomomento di approfondimento e di confronto della rassegna.

Il Festival ospiterà anche un seminario/incontro tra i giovani partecipanti e figure di spicco del mondo dello spettacolo e della cultura, mentre nella giornata conclusiva, con lo scopo evidente di valorizzare l’aspetto multidisciplinare dell’iniziativa, ci sarà un evento celebrativo di tutte le arti.

La conduzione del Campania Young, in linea con le finalità del progetto, è affidata a Silvio Martino, giovane ma già apprezzatissimo speaker di Rai Radio Live Napoli.