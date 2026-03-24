Traffico illecito di droga nel napoletano: sei arresti della Dda L’organizzazione criminale poteva contare su una consolidata ripartizione dei ruoli

La polizia ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal tribunale di Napoli, su richiesta della procura della repubblica, direzione distrettuale antimafia, nei confronti di sei persone di età compresa tra i 35 e 50 anni, per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; di questi due sono destinatari della custodia cautelare in carcere e quattro degli arresti domiciliari.

Il provvedimento compendia le risultanze di un’articolata attività di indagine, svolta da personale della squadra mobile di Napoli e coordinata dalla Dda, avviata nell’esatte del 2023 a seguito dell’arresto in flagranza di reato di un soggetto resosi responsabile di reati in materia di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Le indagini, corroborate da attività tecnica ed articolatesi in molteplici servizi di osservazione e controllo, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in merito all’esistenza di un’organizzazione ben strutturata, dedita al narcotraffico sia di cocaina che di “droga leggera”.

L’organizzazione criminale poteva contare su una consolidata ripartizione dei ruoli e aveva al vertice un pregiudicato, gravato da precedenti specifici, che svolgeva funzioni di promotore, organizzatore e finanziatore dell’intera attività.

Un altro sodale curava, invece, il rapporto con gli acquirenti e il rifornimento della sostanza smistando anche le singole dosi ai pusher. Altri membri, infine, si occupavano dell’occultamento, della custodia dello stoccaggio e del confezionamento della sostanza.

L’attività d’indagine ha accertato che il sodalizio indagato operava nella zona centrale di Napoli città e riforniva consumatori provenienti da tutta la provincia di Napoli.

Ha concorso alle operazioni odierne personale reparto prevenzione crimine Campania e dei cinofili dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico attrezzato per la ricerca di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.