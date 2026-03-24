Lite condominiale finisce a coltellate: un arresto per tentato omicidio L'indagato ha sfondato la porta del vicino e colpito madre e figlio: bloccato dalla Polizia

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dalla Polizia a Torre Annunziata con l'accusa di tentato omicidio e violazione di domicilio, dopo aver aggredito a coltellate una donna e il suo figlio minore all'interno della loro abitazione in Corso Vittorio Emanuele III.

L'allarme è scattato quando la sala operativa ha ricevuto la segnalazione di una lite condominiale con persone ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti dei Commissariati di Torre Annunziata e Pompei, che hanno trovato madre e figlio con evidenti ferite da arma da taglio. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale di Castellammare di Stabia.

Secondo la ricostruzione investigativa il 40enne, vicino di casa delle vittime, si sarebbe introdotto nell'appartamento sfondando la porta d'ingresso, armato di due coltelli. Una volta dentro, avrebbe colpito prima la donna e poi il figlio minore con fendenti ripetuti.

Gli agenti hanno rintracciato l'uomo nella sua abitazione, dove è stato trovato ancora in possesso di due coltelli a molla e uno a serramanico, e lo hanno arrestato.