Lotta alla terra dei fuochi: quarto arresto dei carabinieri in poche ore In azione la squadra intervento operativo del 10° reggimento Campania

Quarto arresto in poche ore per i carabinieri della squadra intervento operativo del 10° reggimento Campania in quella che è una vera e propria lotta per la sicurezza ambientale nella terra dei fuochi.

A finire in manette un 44enne di Castel Volturno già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato perché ritenuto responsabile insieme ad un 45enne nigeriano e ad una donna 41enne italiana, dell’incendio divampato l’altro giorno a Giugliano in via Vicinale Trenga.

Ad inchiodare il 44enne le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona. L’uomo, come si vede, alimenta le fiamme gettandoci sopra i rifiuti. L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari è ora in attesa di giudizio.