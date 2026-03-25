Lotta alla terra dei fuochi: quarto arresto dei carabinieri in poche ore

In azione la squadra intervento operativo del 10° reggimento Campania

lotta alla terra dei fuochi quarto arresto dei carabinieri in poche ore

Ad inchiodare il 44enne le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona.

Napoli.  

Quarto arresto in poche ore per i carabinieri della squadra intervento operativo del 10° reggimento Campania in quella che è una vera e propria lotta  per la sicurezza ambientale nella terra dei fuochi.

A finire in manette un 44enne di Castel Volturno già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato perché ritenuto responsabile insieme ad un 45enne nigeriano e ad una donna 41enne italiana, dell’incendio divampato l’altro giorno a Giugliano in via Vicinale Trenga.

Ad inchiodare il 44enne le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona. L’uomo, come si vede, alimenta le fiamme gettandoci sopra i rifiuti. L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari è ora in attesa di giudizio.

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