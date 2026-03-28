Quarto, movida al setaccio: sequestrato un coltello di nove centimetri

Quattro le persone denunciate dai carabinieri

quarto movida al setaccio sequestrato un coltello di nove centimetri

Il bilancio dell'attività

Napoli.  

Alto impatto dei carabinieri nella zona di Quarto. I militari della locale tenenza e del Nucleo Radiomobile hanno passato al setaccio tutte le vie della movida.

Alle prime luci dell’alba il bilancio contava: 42 persone identificate, 40 veicoli controllati di cui 5 sottoposti a sequestro. 10 contravvenzioni elevate per un totale di 12mila euro circa. Due le persone segnalate per uso personale di droga.

Quattro, in totale, le persone denunciate: 2 dovranno rispondere di guida senza patente reiterata nel biennio e una di porto abusivo di armi. Il 27enne, incensurato, è stato trovato in possesso di un coltello di 9 centimetri.

Denunciato anche un 40enne, già noto alle forze dell’ordine, che durante un controllo alla circolazione stradale, è stato trovato in possesso di 2 targhe rubate, numerose chiavi alterate e arnesi da scasso. L’uomo dovrà rispondere di ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli.

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