Choc a Marano: due 16enni accoltellati nei pressi delle giostre Uno è stato colpito con sei fendenti, l'altro con tre: indagini in corso

Un gravissimo episodio di violenza minorile si è verificato nella serata della Domenica delle Palme a Marano di Napoli. Intorno alle 23.30 i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Falcone per l’accoltellamento di due minori.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli investigatori, il fatto si sarebbe verificato poco prima, nei pressi delle giostre, dove due 16enni sarebbero stati accoltellati da un ragazzo verosimilmente loro coetaneo.

Uno dei due ragazzi è stato colpito con almeno sei fendenti ed è stato trasferito nel pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli. L’altro ragazzo è stato colpito tre volte ed è stato trasferito nel pronto soccorso di Giugliano in Campania.

L’aggressore è scappato poco dopo l’arrivo dei carabinieri che, in questa fase, sono impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e risalire all'identità. Indagini in corso.