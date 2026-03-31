Pozzuoli: contravvenzioni al codice della strada per oltre 6000 euro Sequestri, segnalazioni per uso di droga e denuncia

Alto impatto per i carabinieri della stazione di Licola e del nucleo radiomobile della compagnia di Pozzuoli.

Nel bilancio 71 le persone identificate, 39 i veicoli controllati di cui 1 sottoposto a fermo e 2 a sequestro. 3 le contravvenzioni a codice della strada per un totale di 6mila e 700 euro.

3 le persone segnalate per uso personale di droga. 3 anche sono le persone denunciate: un 28enne e un 43enne trovati alla guida senza patente con recidiva nel biennio.

Stesso epilogo per un 17enne che, in sella al suo scooter, non si è fermato all’alt intimato dai carabinieri. Il ragazzo si è dato alla fuga per le vie limitrofe della città per poi essere fermato dai militari. Denunciato dovrà rispondere di fuga pericolosa.