VIDEO |Petrolio alle stelle, gasolio di contrabbando diventa sempre più prezioso Cinquemila litri di carburante sequestrati dalla Finanza, che ha denunciato tre personbe

Cinquemila litri di gasolio di contrabbando scoperti in un box auto trasformato in deposito clandestino. È il bilancio di un'operazione condotta dai "Baschi Verdi" del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Napoli nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, nell'ambito dei controlli intensificati sui prodotti petroliferi per contrastare la speculazione per l'impennata dei prezzi del petrolio dall'avvio della guerra in Iran.

I militari hanno individuato un deposito abusivo, al cui interno si trovavano cinque serbatoi da mille litri ciascuno contenenti carburante pronto per essere immesso in una filiera di distribuzione illegale destinata all'autotrazione.

Nel deposito sono stati sorpresi tre uomini, tutti con precedenti penali, che sono stati denunciati alla Procura di Napoli con le accuse di contrabbando su prodotti energetici e omessa denuncia di materie esplodenti.

Quest'ultima contestazione riguarda le condizioni stesse del deposito: custodire materiale infiammabile in un locale privo di autorizzazioni rappresenta un pericolo concreto, sia per chi lo gestisce sia per i residenti degli edifici circostanti, come ricordano le fiamme gialle. Il gasolio è stato sequestrato.