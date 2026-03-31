Le minacce dal carcere: "Gratteri, ti sparo in faccia"

La "Camorra di Serie A", come l'ha definita solo ventiquattr'ore fa il Procuratore Capo di Napoli risponde al pressing dello Stato con il linguaggio della violenza. L’offensiva giudiziaria che sta smantellando i vertici storici della malavita organizzata campana ha innalzato il livello di pericolo per Nicola Gratteri.
Vitale Troncone, 58 anni, considerato a capo dell'omonimo clan di Fuorigrotta, è stato trasferito d'urgenza al regime di carcere duro (41-bis). La decisione è scattata dopo l'intercettazione di una minaccia agghiacciante pronunciata in cella: "Gratteri, ti sparo in faccia".
Il boss, sopravvissuto a un agguato nel 2021, avrebbe pronunciato la frase osservando il magistrato in televisione. Un segnale di insofferenza che conferma quanto l'azione della Procura stia colpendo i gangli vitali dei clan. Pochi giorni fa, a Locri, Gratteri aveva ribadito il peso delle sue scelte: "Ho rinunciato alla mia libertà per fare queste indagini, chi conosce la mia storia sa quanto io e la mia famiglia siamo stati sovraesposti".
Solo ieri, il blitz della DDA e dei Carabinieri del ROS aveva portato all'arresto di 23 esponenti del clan Zagaria, tra cui i fratelli del boss Michele e il nipote imprenditore Filippo Capaldo.
L'inchiesta ha svelato un sistema di potere che, nonostante le detenzioni eccellenti, continuava a controllare il mercato immobiliare con estorsioni fino a 125.000 euro su ogni compravendita terriera, il narcotraffico attraverso un asse solido con la 'ndrangheta calabrese (clan Bellocco) e l'economia legale con un sequestro record di aziende per 40 milioni di euro.