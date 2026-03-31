Caso Lukaku, Napoli durissimo. In una nota si annunciano provvedimenti "Si valuta prosecuzione dell'attività del calciatore in gruppo squadra a tempo indeterminato"

Il caso Romelu Lukaku esplode in tutta la sua gravità. Quello che fino a poche ore fa era un silenzio carico di tensione si è trasformato in uno scontro frontale e ufficiale. La SSC Napoli, attraverso una nota ufficiale diramata nel pomeriggio, ha confermato l’assenza del calciatore e ha tracciato una linea durissima che mette seriamente a rischio il futuro del belga in maglia azzurra.

Il Comunicato Ufficiale

La società ha scelto di non usare giri di parole, pubblicando una dichiarazione che sancisce l'inizio di una battaglia legale e disciplinare:

"SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato."

Il calciatore si trova attualmente in Belgio, ad Anversa, dove ha deciso di seguire un percorso di recupero personalizzato con il fisioterapista Lieven Maesschalck. Lukaku sostiene di dover smaltire un versamento muscolare, ma la decisione di restare all'estero ignorando l'ultimatum del club è stata giudicata dal Napoli come un atto di insubordinazione senza precedenti.

L'espressione "a tempo indeterminato" contenuta nel comunicato suggerisce che il rischio concreto dunque è che il belga finisca fuori rosa