IL PIZZINO di Gerardo Casucci: I due aspetti Napoli e Lukaku da un lato, la sfida della Nazionale dall'altro

Mentre nel Napoli la dirigenza pare sia sul piede di guerra contro Romelu Lukaku, che pure tanto ha dato in termini di contributo tecnico e morale alla squadra del quarto scudetto ed è pronto a farlo anche per la stagione in corso, l'Italia dell'ex Gennaro Gattuso si appresta a scendere in campo contro la Bosnia nel rovente stadio di Zenica.

Non è dato sapere, al momento, né il modulo che il selezionatore calabrese adotterà né gli uomini che schiererà, ma due aspetti devono mettere tutti in guardia: il valore nient'affatto irrisorio della rosa della compagine balcanica e il peso psicologico degli azzurri dopo due mondiali mancatì.