IL PIZZINO di Gerardo Casucci: I due aspetti

Mentre nel Napoli la dirigenza pare sia sul piede di guerra contro Romelu Lukaku, che pure tanto ha dato in termini di contributo tecnico e morale alla squadra del quarto scudetto ed è pronto a farlo anche per la stagione in corso, l'Italia dell'ex Gennaro Gattuso si appresta a scendere in campo contro la Bosnia nel rovente stadio di Zenica.
Non è dato sapere, al momento, né il modulo che il selezionatore calabrese adotterà né gli uomini che schiererà, ma due aspetti devono mettere tutti in guardia: il valore nient'affatto irrisorio della rosa della compagine balcanica e il peso psicologico degli azzurri dopo due mondiali mancatì.