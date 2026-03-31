Quattordicenne accoltellato a scuola, Nappi: "Metal detector mobili necessari" L’ennesimo episodio di violenza accaduto A Napoli

"L’ennesimo episodio di violenza accaduto in una scuola di Napoli, dove un 14enne è stato accoltellato a una gamba da un altro studente, impone una azione decisa.

Gli istituti del territorio in cui ci sono evidenti e più che fondati motivi di allarme e in cui si palesa un disagio oggettivo, hanno il dovere di segnalare immediatamente la situazione all’ufficio scolastico regionale della Campania, che sul fronte della sicurezza sta svolgendo uno straordinario lavoro ed utilizzare i mezzi per proteggere studenti e personale scolastico, a cominciare dai metal detector mobili.

Inoltre, come più volte ribadito dal ministro Giuseppe Valditara, insieme alle misure di controllo, urge intervenire con un percorso di buon senso e di confronto tra la scuola e le famiglie degli studenti e con l’adeguamento del sistema normativo in materia di utilizzo dei social da parte dei minori.

Proprio dalle piattaforme digitali arriva spesso il rischio maggiore per i nostri ragazzi: quello di sdoganare ed emulare i comportamenti violenti diffusi sulla rete”. Lo dichiara Severino Nappi, vice coordinatore Lega Campania e componente consiglio federale Lega.