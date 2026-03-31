Napoli, municipalità collinare: Sos per le tante caditoie ostruite Carente la manutenzione ordinaria per il drenaggio urbano

"Purtroppo è una costante - afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari. già presidente della Circoscrizione Vomero -. Ogni volta che, come nella giornata odierna, piove strade e piazze del territorio della municipalità collinare, che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella, dove risiedono circa 120mila napoletani, si trasformano in pantani con l'acqua piovana che stagnando forma veri e propri laghetti sparsi un poco dovunque, i quali peraltro possono costituire delle trappole per pedoni e automobilisti, laddove, nei tratti inclinati, dando luogo a torrenti che scorrono impetuosi nel tratto di carreggiata posto al di sotto dei marciapiedi, trasportando tutto ciò che trovano, segnatamente i rifiuti che si addensano nel tempo per i mancati interventi di rimozione.

Il fenomeno - precisa Capodanno - è dovuto in parte alla presenza di buche e avvallamenti, sia sulle carreggiate che sui marciapiedi, ma, nella maggior parte dei casi, al fatto che molte caditoie sono ostruite e non riescono a svolgere la loro naturale funzione di smaltimento delle acque piovane.

Ogni tanto - sottolinea Capodanno - viene annunciato un programma straordinario di pulizia delle oltre centomila caditoie presenti in città, proprio per prevenire ed eliminare i disagi causati in occasione dalle piogge. Interventi che evidentemente però non risolvono il problema che continua a manifestarsi. Eppure basterebbe una normale opera di manutenzione, fatta con la necessaria quanto opportuna periodicità, per evitare che siffatti fenomeni si verifichino sistematicamente a ogni scoscio di pioggia, sia d'inverno che d'estate".

Al riguardo Capodanno lancia l'ennesimo appello all'assessore al ramo, Cosenza, e agli uffici comunali competenti affinché provvedano, in tempi rapidi, a ripristinare in toto il normale funzionamento del sistema di smaltimento delle acque piovane lungo le strade e le piazze della Città, segnatamente nell'ambito del territorio della municipalità collinare, evitando il ripetersi dei fenomeni che si manifestano sistematicamente a ogni scoscio d'acqua piovana.