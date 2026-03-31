Orologi e gioielli falsi di lusso venduti online: la base della rete in Campania Sequestrati beni per quasi 900mila euro, quattro indagati: il blitz coordinato dalla Dda

Un'organizzazione criminale con base in provincia di Napoli, specializzata nella vendita online di orologi e gioielli contraffatti di marchi del lusso internazionale, è stata smantellata dalla Guardia di Finanza. L'operazione, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ha portato al sequestro di beni per un valore superiore a 880mila euro e all'esecuzione di misure cautelari nei confronti di quattro indagati.

Il sodalizio, promosso da un uomo di Arzano e composto prevalentemente da suoi familiari, importava dalla Cina falsi orologi e gioielli recanti i marchi di Rolex, Patek Philippe e Audemars Piguet, per poi commercializzarli attraverso una rete di circa sessanta siti internet e blog creati appositamente. In poco più di due anni, il volume d'affari ricostruito dagli investigatori supera i 3,5 milioni di euro. Parte dei proventi illeciti veniva reimpiegata nell'acquisto di orologi originali di lusso, configurando il reato di autoriciclaggio.

Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati e sequestrati una trentina di orologi originali di elevato valore e oltre 150mila euro in contanti, nascosti all'interno di un'intercapedine ricavata in una cucina. Sequestrati anche circa 450 pezzi tra orologi, preziosi e accessori contraffatti, i domini internet usati per la vendita e quattro società riconducibili agli indagati, attive nel commercio al dettaglio via web.

Il gip del Tribunale di Napoli ha disposto, oltre ai sequestri, l'obbligo di dimora e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due degli indagati. Il provvedimento riguarda complessivamente quattro persone fisiche e altrettante persone giuridiche.