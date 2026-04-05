Il resort del boss: Pasqua di lusso tra mare, Rolex e silenzi Nel covo in Costiera Amalfitana la latitanza dorata di Mazzarella

Il rifugio perfetto affacciato sul mare. Non un nascondiglio improvvisato, ma una residenza di pregio incastonata nella roccia della Costiera Amalfitana. È qui, in una struttura esclusiva a Vietri sul Mare, che Roberto Mazzarella aveva scelto di trascorrere la Pasqua durante la sua latitanza. Il resort, dal valore di circa mille euro a notte, offriva tutto ciò che serve per vivere lontano da occhi indiscreti senza rinunciare al comfort: quattro camere con bagno privato, ampio soggiorno, cucina attrezzata, solarium e perfino una discesa privata verso il mare. Un luogo appartato ma non isolato dal lusso, pensato per garantire tranquillità e sicurezza. Quando i carabinieri hanno fatto irruzione poco prima dell’alba, l’ambiente restituiva l’immagine di una permanenza stabile, non di un passaggio temporaneo. Il boss dormiva, accanto alla famiglia, in un contesto che aveva tutte le caratteristiche di una vacanza esclusiva più che di una fuga.

La Pasqua preparata nei dettagli

A colpire gli investigatori sono stati i particolari. In cucina erano già pronti i dolci per le festività: colombe e uova di alta pasticceria firmate Iginio Massari, simbolo di una scelta accurata e costosa. Accanto, tagli di carne selezionati per un pranzo di Pasquetta che si preannunciava di alto livello. Nulla lasciato al caso, nemmeno nella quotidianità di una latitanza. Nelle stanze sono stati trovati anche tre Rolex e circa ventimila euro in contanti. Elementi che raccontano una disponibilità economica immediata e una gestione del denaro lontana dai circuiti tracciabili. Insieme a questi, documenti falsi, smartphone e appunti manoscritti di contabilità, ora oggetto di approfondimenti investigativi. Più che una fuga, una parentesi protetta, costruita con cura e risorse.

Una latitanza tra invisibilità e comfort

La scelta della Costiera Amalfitana non è casuale. Un territorio complesso, fatto di accessi difficili, strade strette e ville nascoste tra la roccia, dove è possibile confondersi tra flussi turistici e presenze stagionali. Secondo gli inquirenti, la latitanza di Mazzarella si reggeva su un sistema collaudato: niente telefoni, comunicazioni affidate al passaparola, spostamenti controllati attraverso familiari e fedelissimi. Una rete che adottava anche contromisure tipiche della sorveglianza: cambi di percorso, soste anomale, movimenti studiati per individuare eventuali pedinamenti. Eppure, dentro questo schema prudente, emerge una contraddizione evidente: l’alto livello di vita. Un equilibrio tra invisibilità operativa e benessere personale che ha consentito al boss di restare nascosto per mesi senza rinunciare a nulla. Il blitz dei carabinieri ha interrotto questa routine. Un intervento rapido e coordinato che ha chiuso una latitanza costruita tra silenzi, protezioni familiari e lusso.

Il volto della nuova camorra

I dettagli del covo raccontano anche l’evoluzione delle organizzazioni criminali. Non più solo rifugi spartani, ma basi operative immerse nel comfort, capaci di garantire sicurezza e qualità della vita. Una trasformazione che riflette la natura dei clan contemporanei, sempre più radicati nei circuiti economici e meno visibili nelle forme tradizionali. Il resort di Vietri diventa così il simbolo di una latitanza moderna: nascosta, organizzata, ma allo stesso tempo ostentatamente agiata. Un contrasto che, ancora una volta, segna la distanza tra il mondo criminale e la realtà quotidiana dei territori in cui opera.