Picchia l'ex moglie per il no ai soldi per la droga: arrestato Pronto intervento prima del figlio e poi dei Carabinieri della Stazione di Rione Traiano

Un 48enne è stato arrestato dai Carabinieri nelle scorse ore nel quartiere Pianura, a Napoli, dopo aver picchiato l'ex moglie che non voleva più contribuire con i soldi all'assunzione di droga. È quanto delineato dall'Arma nei confronti dell'uomo con il pronto intervento dei Carabinieri della stazione di Rione Traiano. La donna ha rimediato traumi e contusioni guaribili in 30 giorni. Il 48enne avrebbe avvicinato l'ex moglie mentre usciva dalla sua abitazione in auto chiedendo un vestito per andare a lavoro. La donna si sarebbe rifiutata sospettando l'obiettivo di vendere il capo come accaduto in passato con altri oggetti di valore e anche abiti pur di ottenere denaro, utile per l'acquisto delle dosi.

Pronto intervento del figlio e dei Carabinieri

Al no dell'ex l'uomo avrebbe afferrato una cassa bluetooth per colpire il veicolo e avrebbe poi aperto lo sportello per colpire la donna al volto con la stessa cassa. Il figlio ha soccorso la madre riuscendo a far allontanare il padre. I Carabinieri, avvisati poco dopo, hanno trovato il 48enne, in possesso di un piccone, una sega e due pinze, non lontano dalla Caserma e lo hanno tratto in arresto. Ora è in carcere, in attesa di giudizio.