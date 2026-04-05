A Pasquetta il Parco Virgiliano resterà chiuso: i motivi della decisione

Il Parco Virgiliano resterà chiuso per la giornata di Pasquetta. È questa la decisione del Comune di Napoli, assunta per motivi di sicurezza, tenendo conto del prevedibile afflusso di pubblico per lunedì 6 aprile. Il parco panoramico che sorge nel quartiere Posillipo a Napoli non darà la possibilità di trascorrere in loco la Pasquetta a causa dei lavori in corso.
Una decisione che mira a garantire la sicurezza dell'eventuale pubblico e che tiene conto dei numerosi lavori che in questo momento interessano il parco. L'area, infatti, è solo in parte accessibile ai visitatori.
Le motivazioni del Comune per la chiusura del Virgiliano
Secondo quanto si legge dal comunicato stampa diffuso dal Comune di Napoli, infatti, la cantierizzazione di molteplici aree, recintate ma non presidiate dagli operai, rende impossibile garantire un’adeguata tutela della pubblica incolumità. Il Parco, pertanto, rimarrà chiuso e riaprirà a partire dalla giornata di martedì con le modalità attualmente previste.